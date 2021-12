Scamacca, super-gol al Napoli e ora la Juve: è stato scelto per giugno

Il Giornale oggi in edicola fa il punto sul futuro di Gianluca Scamacca, assolutamente protagonista al Sassuolo che nel 2017 lo ha preso dal PSV Eindhoven per soli 500mila euro. Piace tanto anche all'Inter ma la Juventus è avanti nella corsa al giocatore. Prima di giugno però non si muoverà, sebbene il giocatore non disdegni un salto in una big che gli permetterebbe di consacrarsi anche in Nazionale con Roberto Mancini. Il Sassuolo, però, che ha ceduto Jeremie Boga all'Atalanta, non vuole perdere altri pezzi pregiati in attacco a gennaio. Tutto rimandato all'estate, dunque.