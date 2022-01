Serie A, gli squalificati: 6 fermati, due romanisti e c'è anche uno della Sampdoria

Dopo la ventesima giornata di Serie A il giudice sportivo ha squalificato per una giornata sei giocatori. Saranno out nelle gare di domani Antonio Candreva della Sampdoria, Kevin Agudelo dello Spezia, Sebastiano Luperto e Filippo Bandinelli dell'Empoli, e Rick Karsdorp e Gianluca Mancini della Roma, che non saranno a disposizione di Mourinho per la sfida contro la Juventus.