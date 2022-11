Serie A, le formazioni ufficiali dei match delle 20.45

Sono ufficiali le formazioni dei match delle 20.45, validi per la 14ª giornata di Serie A.





FIORENTINA-SALERNITANA - Poche sorprese per Nicola, che a centrocampo ritrova Bohinen e lascia Dia in panchina, schierando Bonazzoli al fianco di Piatek in attacco. Candreva torna a fare l'esterno, costringendo Mazzocchi a traslocare a sinistra. Nella Fiorentina Cabral viene preferito a Jovic, mentre Amrabat e Mandragora comporranno il duo di centrocampo. Nel trio dietro la punta invece spazio a Ikoné, Bonaventura e Kouame.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Kouame; Cabral.

Allenatore: Italiano.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Candreva, Vilhena, Bohinen, Coulibaly, Mazzocchi; Bonazzoli, Piatek.

Allenatore: Nicola.

INTER-BOLOGNA - Simone Inzaghi dice no al turnover e schiera l'undici tipo dei nerazzurri. L'unica novità rispetto al ko di Torino è il ritorno di Bastoni in difesa, confermata la coppia d'attacco formata da Dzeko e Lautaro. Solo panchina per Brozovic. Thiago Motta ripropone Lykogiannis a sinistra, a centrocampo si rivede Schouten dal primo minuto. Cambia in attacco: Orsolini e Barrow in supporto ad Arnautovic.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí, Lykogiannis; Schouten, Ferguson, Medel; Orsolini, Arnautovic, Barrow.

Allenatore: Thiago Motta.

TORINO-SAMPDORIA-

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Vlasic. A disp. Berisha, Fiorenza, Bayeye, Buongiorno, Karamoh, Sanabria, Ilkhan, Lazaeo, Adopo, Seck, Djidji, Garbett. All. Juric.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Colley, Amione; Bereszynski, Rincon, Yepes, Augello; Djuric; Caputo, Montevago. A disp. Contini, Tantalocchi, Villar, Verre, Vieira, Gabbiadini, Ferrari, Quagliarella, Murru, Malagrida, Trimboli. All. Stankovic.