Serie A, risultati e marcatori: Roma, solo pari col Genoa! Immobile show, Brescia sbanca Cagliari!

La Roma non va oltre il pari contro il Genoa all’Olimpico. Vittoria convincente, invece, per la Lazio che cala il tris in casa della Sampdoria. Successo in rimonta per l’Atalanta in casa della Spal. Vince anche il Torino di Walter Mazzari battendo 2-1 il Sassuolo. Vince la neopromossa Brescia battendo il Cagliari. Bene anche il Verona che fa 1-1 col Bologna giocando per quasi tutta la gara in dieci.

Cagliari-Brescia 0-1 (53’ rig. Donnarumma)

Roma-Genoa 3-3 (6’ Under, 16’ Pinamonti, 30’ Dzeko, 43’ rig. Criscito, 49’ Kolarov, 70’ Kouame)

Sampdoria-Lazio 0-3 (38’, 62’ Immobile, 56’ Correa)

Spal-Atalanta 2-3 (7’ Di Francesco, 27’ Petagna, 34’ Gosens, 71’ e 76’ Muriel)

Torino-Sassuolo 2-1 (14’ e 55’ Zaza, 69’ Caputo)

Verona-Bologna 1-1 (15’ rig. Sansone, 37’ Veloso)