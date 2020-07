Spal, Di Biagio punzecchia la società dopo la retrocessione: "Tutti responsabili!"

Luigi Di Biagio, allenatore della SPAL, ha parlato in conferenza stampa al termine del 6-1 subito contro la Roma: "Noi abbiamo le nostre responsabilità che dobbiamo condividere tutti quanti per chi era presente allora e chi è presente adesso. Giuste le recriminazioni sulla società ma come dobbiamo averle noi. Non ho niente da dire però perché sarebbe facile dare la responsabilità agli altri ma sicuramente abbiamo una percentuale tutti quanti, dalla società, al tecnico e ai giocatori nel corso di tutto l'arco della stagione".