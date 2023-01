Spezia, Bourabia agguerrito: "Le assenze pesano, ma reagiamo col Napoli in casa nostra!"

Al termine della gara del "Dall'Ara", è il centrocampista dello Spezia Mehdi Bourabia a commentare la prestazione della sua squadra

Al termine della gara del "Dall'Ara", è il centrocampista dello Spezia Mehdi Bourabia a commentare la prestazione della sua squadra al sito ufficiale dello Spezia: "Abbiamo avuto difficoltà nella gestione della palla, un fattore su cui era importante fare bene per alleggerire il peso della nostra fase difensiva. Sappiamo che il percorso è ancora lungo, che sarà difficile, ma il nostro pensiero è rimanere concentrati sui prossimi impegni, senza guardare troppo la classifica. Sicuramente le assenze pesano, ma questo fattore non deve essere un alibi, perché chiunque va in campo sa di essere all'altezza. Oggi potevamo tutti fare meglio e su questo dobbiamo riflettere.

Dopo il primo gol sapevamo che era necessario cambiare qualcosa. La reazione della squadra c'è stata, tanto che siamo andati ad un passo dal gol del pareggio, ma non siamo riusciti a concretizzare quell'occasione. Nella ripresa siamo rientrati intenzionati a rimettere in piedi la gara, ma il secondo gol del Bologna ha indirizzato la gara a loro favore. Dobbiamo puntare su quello che sappiamo fare meglio, lavorare insieme, aiutandosi l'uno al fianco dell'altro, per riuscire a tornare a fare punti e proseguire nel nostro percorso. L'obiettivo è lavorare bene assieme alla squadra per trovare quella coesione che è fondamentale quando ci sono nuovi acquisti.Le prossime partite dovremo mettere un attenzione supplementare per muovere la classifica. Contro il Napoli ci aspetta una gara difficile, ma saremo a casa nel nostro stadio, dove abbiamo fatto sempre valere le nostre qualità".