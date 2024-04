Thiago Motta-Juve, ma il Bologna non molla: Saputo è convinto di convincerlo

Il presidente del Bologna Joey Saputo è convinto di riuscire a trattenere Thiago Motta con la qualificazione in Champions League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente del Bologna Joey Saputo è convinto di riuscire a trattenere Thiago Motta con la qualificazione in Champions League. Lo scrive la 'Gazzetta dello Sport', spiegando che l'imprenditore canadese vorrebbe blindare il suo attuale allenatore con un nuovo contratto fino al 30 giugno 2026. Tra i due c'è stata una recente chiacchierata e lo stesso Motta, dopo la vittoria chiave contro la Roma, s'è detto molto felice alla guida dei rossoblù: "Io qui a Bologna sto bene. Sono contento, sono felice".

Le chance di permanenza ci sono, la città spera in un epilogo simile a quello che ha portato Xabi Alonso a rifiutare le big europee per restare al Bayer Leverkusen. E Motta, dal canto suo, non chiude del tutto le porte anche se vorrebbe più centralità nelle scelte, un mercato ancor più condiviso col dt Sartori e col ds Di Vaio. Thiago Motta pensa sia difficile fare meglio di questa stagione, ma al contempo è stuzzicato dall'idea di giocarsi la Champions League con una macchina plasmata da lui e in un territorio a lui ben conosciuto