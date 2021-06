Tonali costa altri 25mln di riscatto: il Milan chiede uno sconto al Brescia

Sandro Tonali verso la conferma al Milan. Il centrocampista italiano era in prestito dal Brescia e in questi giorni potrebbe essere ufficializzato il riscatto. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sarebbero continui i contatti con le Rondinelle per avere uno sconto sui 25 milioni di euro da versare nelle casse del club di Cellino per il giocatore.