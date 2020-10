UFFICIALE - Fiorentina, c'è un positivo al Covid: la squadra va in bolla

C'è un caso di positività al Covid-19 nella Fiorentina. Questo il comunicato ufficiale del club viola: "ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività: un membro dello staff. Il tesserato in questione, completamente asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari".

A causa di questa positività, è stata annullata la presentazione (si sarebbe dovuta tenere oggi alle 14) del difensore Lucas Martinez Quarta: "ACF Fiorentina comunica che, a seguito della positività riscontrata all'interno del gruppo squadra, la conferenza stampa di presentazione di Martinez Quarta è annullata e tutte le attività media del Club, ad eccezione del giorno gara, sono sospese".