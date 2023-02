Vaciago su Tuttosport: "Juve, punta alla Coppa Italia. Dove la giustizia sportiva non può nulla"

Con una classifica così in campionato, la Juve deve puntare alla Coppa Italia

Con una classifica così in campionato, la Juve deve puntare alla Coppa Italia. “E’ l’unica cosa che conta” perché la giustizia sportiva in questa competizione non può incidere. Il riscatto ideale dopo la debacle casalinga col Monza – spiega Guido Vaciago su Tuttosport – è stata proprio la vittoria di ieri sulla Lazio. La qualificazione in semifinale contro l’Inter ha rimesso in piedi una squadra deteriorata, merito di una prestazione compatta e di squadra contro Sarri. Un regalo non solo alla società, ma anche ai tifosi, in un periodo teso e colmo di difficoltà.