Verona, Juric tiene tutti in riga: "Con il Sassuolo non è più facile che col Napoli"

Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, ha presentato il prossimo match col Sassuolo nella consueta conferenza stampa, facendo più di un riferimento all'ultimo match perso contro il Napoli.

Ha lavorato in modo diverso in questi giorni? "No, dopo la partita di Napoli l'adrenalina ha fatto brutti scherzi. Ero dispiaciuto perché avevamo fatto una grande prova. Quello che stanno facendo i ragazzi è fantastico, nessuno se lo immaginava. Non era scontato, per fare partite così devi allenarti a mille, sono contento degli attaccanti. Il gol arriverà. È stata una cosa dovuta al dispiacere. Certe cose non sono scontate come in altre squadre. Abbiamo svariato, dipende dall'avversario. Quando non tiri mai ti preoccupi, quando crei tanto con diversi giocatori sei contento. Mancano un po' di cose, ma ragionando con calma dobbiamo essere soddisfatti".

Sarà una settimana densa. "Siamo lontani anni luce da Sassuolo e Parma su tutti i livelli. Speriamo di arrivarci. Quando affronto le partite non parlo degli avversari per questo, domani non è più facile di Napoli. Quando abbiamo giocato contro squadre più deboli sono state comunque aperte. Credo molto in quello che stiamo facendo vedere, vediamo cosa possiamo fare con tutti, ragioniamo così".

Lazovic si accende sporadicamente o può dare di più? "Fa un ruolo in cui deve difendere spesso. Aveva Callejón col Napoli. Sta facendo bene le due fasi, finora ha avuto tante palle gol, se li avesse segnati sarebbe stato stupendo. Gli manca un po' quello".