Zhang riesce a tenersi l'Inter: "Continueremo a lottare per vincere"

© foto di www.imagephotoagency.it

Steven Zhang, presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1 poco prima del Gran Premio di Cina: "Credo che negli ultimi sette anni in cui siamo stati proprietari dell'Inter ci sono state diverse voci. Abbiamo vinto sei trofei, continueremo a lottare e vincere. Io sono il presidente e finché sarò il proprietario cercheremo di continuare a vincere. Futuro? Voci non vere. Inzaghi? Per me è un dono avere Inzaghi come allenatore, mi dà stabilità e non c’è dubbio che continueremo insieme".

Zhang ha parlato poi del campo e del derby in programma domani sera: "Sono molto fiero della mia squadra, non potrei essere più contento in qualità di presidente. Sappiamo tutti quale sarà il nostro obiettivo e ci aspetta una partita importante". Poi una dichiarazione sul GP tornato in Cina: "Devo essere onesto, siamo contenti che la Formula Uno sia tornata in Cina: tutti sono qui per fare il tifo per la Ferrari".