Agostini: "Calzona meriterebbe la conferma in un caso, ma abbassiamo i toni"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Intervenuto ai microfoni di Campi Flegrei tv, Massimo Agostini, ex attaccante, ha parlato in particolare del Napoli in ripresa e della conferma o meno di Calzona in panchina: "Il calcio è sempre più frenetico, le poste in palio salgono sempre più ed aumentano le tensioni. Bisognerebbe in primis abbassare i toni, così da consentire di affrontare le sfide in campo con maggiore serenità.

Il Napoli di Calzona sa come deve comportarsi in campo, l'allenatore poi a livello tecnico tattico sa il fatto suo, in caso di Champions League il giusto premio sarebbe la conferma in panchina. Magari, sempre in caso di arrivo di piazzamento Champions, un allungamento di un anno di contratto potrebbe arrivare da parte di De Laurentiis. In queste nove partite vedremo se avrà la forza e la bravura per arrivare in alto".