Alvino: "Giuntoli vuole lo scouting del Napoli? La Juve può bussare solo ad uno studio legale"

"Io so che voglio anche il Maschio Angioino e il Vesuvio".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "Giuntoli vorrebbe alla Juventus Micheli e Mantovani? Io so che voglio anche il Maschio Angioino e il Vesuvio. Per il Maschio Angioino devono parlare con il sindaco Manfredi, per il Vesuvio con il governatore della Regione De Luca, per il resto devono parlare con le aule dei tribunali e con la Consob. Hanno più problemi con i bilanci che con altro, fossi io i dirigenti della Juve comincerei sempre più un po’ di preoccupazioni extra calcistiche e meno calcistiche.

E poi la smetterei di andare a bussare sempre alle solite porte, bussato ad una bella porta: quello di uno bello studio legale importante. Quella è l’unica porta che in questo momento loro possono andare a bussare senza neanche certezza di essere ricevuti".