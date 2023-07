Caiazza: "Napoli? Va risolta una situazione delicata, certe parole pesano..."

Il giornalista Salvatore Caiazza ha parlato a Canale 8 a Ne Parliamo da Dimaro

Il giornalista Salvatore Caiazza ha parlato a Canale 8 a Ne Parliamo da Dimaro: "Dopo le parole di Politano, Giuffredi incontrerà il Napoli per capire bene cosa volesse dire. La situazione è delicata. Quelle parole pesano. Il posto va conquistato e non richiesto. De Laurentiis è il vero uomo mercato del Napoli. Massimo rispetto per Meluso ma è lui che sta comandando e gestendo tutto".