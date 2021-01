Criscitiello: "La Juve ha in pugno Milik a costo zero, per questo l'attaccante rifiuta tutte le proposte"

Juve, che beffa al Napoli per Arek Milik. Titola così l'editoriale di Michele Criscitiello per Tuttomercatoweb, nel quale si parla anche dell'attaccante polacco: "La Juventus era andata su Quagliarella perché ha bisogno di un attaccante per 6 mesi. Senza spendere e senza grandi pretese. Per giugno ha già in pugno Milik e la soddisfazione sarà doppia di prenderlo da De Laurentiis senza pagarlo.

Era già nel mirino di Paratici lo scorso anno ma le indicazioni di Agnelli sono state chiare. No soldi nelle casse del Napoli e meglio aspettare e prendere Milik a zero. Per questo l'attaccante sta rifiutando quasi tutto quello che gli viene offerto da Giuntoli che sperava di racimolare almeno 10-12 milioni di euro. Speranza che resta ma è davvero complicato far saltare il piano di Milik in bianconero".