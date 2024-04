Da Milano, Biasin: "Pioli ottimo per il Napoli, meglio di tanti nomi che si sentono"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista Libero

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista di Libero: "Sono contento per lo scudetto, ma eviterei di fare paragoni. L’importante è riuscire a festeggiare. Nel caso specifico, c’è la storicità della vittoria del derby, in casa della sua avversaria e cugina. Questa è una serata che resterà nella storia, visto il sesto derby di fila, Inzaghi si sta rivelando un fenomeno da questo punto di vista. È bello poter dire di aver portato a casa la seconda stella. È anche giusto parlare di quello che è successo in campo: l’Inter di Inzaghi, quest’anno, ha giocato a calcio. Inzaghi, poi, non ha mai parlato di ‘io’, ma ha riconosciuto sempre agli altri – o insieme agli altri – i meriti e questa cosa è stata riconosciuta nell’ambiente.

#InzaghiOut? Si trattava di ingranare, anche all’epoca. L’unico dubbio che avevo è stato quando è arrivato e la sconfitta contro l’Udinese dell’anno scorso. Da gennaio in avanti, ho visto una squadra che giocava ad un certo livello, anche quando perdeva, mi è sembrato giusto stare dalla sua parte. Inter squadra guida? Una dirigenza che ha fatto piccoli miracoli, pur non avendo granché a disposizione. Il nuovo fondo che finanzierà un prestito è già stato trovato, quindi Zhang continuerà ad essere presidente dell’Inter. Hanno preso l’Inter all’80° posto nel Ranking UEFA, totalmente sparito, adesso siamo stabilmente tra i primi dieci.

Inzaghi andrà via? No, si ritroverà con la dirigenza e programmerà la prossima stagione. Pioli al Napoli? Sa lavorare molto bene. Dovesse capitare lui, sarebbe un buon nome, molto più di alcuni nomi che leggo in giro".