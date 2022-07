Del Genio: "Mertens era il vero leader, ci penserei bene prima di non confermarlo"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante 'Radio Goal': "Napoli senza leader? Io ricordo quello che ho visto recentemente e quello che dava indicazioni ai compagni, in campo e fuori, era Mertens. Per questo ci penserei bene al posto del Napoli prima di non confermare Dries. Deulofeu può fare tante cose, ma se va via Petagna Mertens può fare tranquillamente il vice-Osimhen ed è una garanzia o può giocare con Osimhen da trequartista in quelle partite in cui magari non riesci a sbloccarla nel primo tempo".