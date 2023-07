Ex prep. portieri: "Meret non ha nemmeno l'1% di colpe sul gol della Spal, vi spiego"

"Gollini? E' un ottimo portiere, ma vanno smussati alcuni dettagli nel gioco coi piedi".

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli: "E' ancora presto per giudicare il lavoro di Garcia, qualsiasi commento può disturbare il processo di inserimento del nuovo allenatore. Dopo 60 giorni circa si può dare un giudizio o una critica, al momento è prematuro.

Meret e il gol di Puletto? Sembra tutta scaltrezza e creatività di chi ha segnato, che è stato un bel 'cazzimmoso' nel fare un gol simile. A Meret non darei nemmeno l'1% di colpe per il gol preso, è Garcia che ha chiesto ai portieri di giocare altissimo e coprire lo spazio dietro la linea difensiva. Lo ha detto proprio il tecnico in conferenza stampa. Chi stava davanti a quella punizione avrebbe dovuto mostrare la stessa 'cazzimma' di Puletto, senza far battere velocemente Puletto. Alex dovrà crescere sulla versione da libero dietro la linea difensiva, ma è una dote che deve essere allenata in settimana. I nostri portieri sono i migliori a difendere la porta, ma a volte hanno paura di difendere lo spazio. Alex si farà trovare pronto anche qui, ne sono sicuro.

Gollini? E' un ottimo portiere, ma vanno smussati alcuni dettagli nel gioco coi piedi. Le gerarchie del Napoli sono ben definite, ma è molto efficace e ha grande esperienza. Ci fa stare tranquilli quando Meret ha bisogno di una giornata di pausa".