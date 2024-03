Ferrara: "Con Calzona ho ricominciato a vedere di buon gusto il Napoli"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Ciro Ferrara, ex compagno di squadra di Gasperini alla Salernitana

Per la filosofia sposata negli ultimi anni dal Napoli, non è il massimo. Se si vuole costruire qualcosa di diverso si può prendere Gasperini. Altrimenti si potrebbe continuare con questa linea disegnata da qualchea anno. Però se si decide di puntare su Gasperini bisogna essere consapevoli che qualcosa va cambiato anche a livello di rosa.

Napoli-Atalanta? Partita difficilissima proprio per la tipologia di gioco di Gasperini. L’Atalanta è costruita per dare fastidio sempre, non molla mai. Gioca uomo su uomo a tutto campo. Il Napoli deve essere la squadra che l’anno scorso ha imposto il proprio gioco. Ultimamente ha fatto vedere qualcosa di buon che fa ben sperare. Ho ricominciato a vedere di buon gusto il Napoli da qualche settimana. Ci sono tutte le condizioni per tornare a far sorridere i tifosi.

Da inizio anno non ho visto idea di gioco nel Napoli come quella vista nelle ultime partite. I risultati sono un altro discorso. Tempo non ce n’è tanto, ma si deve continuare ad insistere perché se si vuole tornare ai livelli dell’anno scorso si deve insistere”.