L'ex Giaccherini consiglia: "Bisogna tenere un profilo basso! Non come dopo quel Juve-Napoli..."

Emanuele Giaccherini, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti deve essere bravo a tenere un profilo basso perché il Napoli è una piazza che spesso ti travolge dal punto di vista dell'entusiasmo. Se si impara anche dal passato, come quel campionato dei 91 punti con Sarri in cui fino a gennaio c'ero anch'io, diventa tutto più facile. L'entusiasmo può essere un'arma a doppio taglio, finché non si vince un campionato non si festeggia, come invece fu fatto dopo quello Juventus-Napoli quando poi si perse a Firenze".