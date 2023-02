Mauro: "Neppure Spalletti poteva credere di stare a +13 sulla seconda"

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, Massimo Mauro si è soffermato sul Napoli

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, Massimo Mauro si è soffermato sul Napoli: "Se mi aspettavo una stagione così? Onestamente così bene no. Ma per un motivo preciso che va ricordato: il Napoli ha perso in un colpo solo Koulibaly, Mertens, Insigne e Fabian Ruiz, ovvero quattro elementi fondamentali. Di solito se togli quattro pilastri, non riesci subito a ripartire. Invece il Napoli non solo ha resistito, ma è pure migliorato molto, sotto tutti gli aspetti.