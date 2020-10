Pistocchi: "Vista la positività di Ronaldo, la scelta del Napoli è stata la più giusta"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi: “Il caso Juve-Napoli? In questa vicenda si è capito che il protocollo è inadeguato e che la scelta più giusta sarebbe il rinvio della partita. Quella presa dal Napoli (non partire per Torino, ndr.) è stata la decisione più giusta vista anche la positività al Covid di ieri Ronaldo. E’ difficile da capire come si farà a finire questo campionato, i calciatori devono limitare al massimo i contatti extrafamiliari, anche nelle famiglie però c’è il rischio di contagio con i bambini che vanno a scuola. Si potrebbe adottare una simil ‘bolla’ Nba con però i calciatori in isolamento domiciliare a casa.

Napoli-Atalanta? L’arrivo di Bakayoko ha dato tutte le opzioni tattiche a Gattuso che aveva chiesto alla società. Il Napoli con l’ex Milan e Osimhen aumenta in peso, altezza e fisicità, è una squadra migliorata sulle palle alte e nel complesso. L’Atalanta è la squadra più in forma del Campionato, ma il Napoli nelle prime due partite ha dimostrato di essere in grande condizione. Non credo che Bakayoko sarà già nella condizione tale da permettergli di partire titolare. Mi piace molto l’idea di calcio molto offensiva del Napoli, spero che gli uomini di Gattuso rimangano nella parte altra della classifica. Quest’anno è un campionato molto più equilibrato, non vedo una Juve schiacciasassi. L’Atalanta gioca uomo su uomo, il Napoli dovrà rispondere con una la sua tecnica”.