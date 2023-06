Sindaco Dimaro: "Qui siamo già pronti ad accogliere i napoletani! Sulle amichevoli..."

Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Le amichevoli saranno due, come da prassi. Sarà un ritiro sicuramente organizzato e molto ben frequentato. Noi siamo pronti per accogliere i napoletani, è tutto pronto, attendiamo solo l'arrivo degli azzurri. Il clima è molto buono, oggi un po' più fresco rispetto a ieri, forse nei prossimi giorni ci saranno anche due goccioline d'acqua".