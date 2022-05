Tavecchio sugli scontri di Spezia-Napoli: "Ci saranno provvedimenti gravi"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC.

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC: “Gli episodi di ieri sono di inciviltà culturale e civica, c’è di tutto. La giustizia sportiva, quando c’ero io, ha fatto tanto per bloccare ma non è semplice. Ci saranno sicuramente dei provvedimenti gravi. La giustizia sportiva si basa su una procedura che parte dalla procura e arriva al tribunale sportivo, che è un tribunale serio. Sono stati sanzionati tutti in maniera esemplare.

Bisogna chiedersi perché per due volte non andiamo ai mondiali, noi ci andiamo se applichiamo tutte le idee sull’intero territorio. Bisogna valorizzare i giovani, il problema è che siamo pieni di extracomunitari che non sono portati per giocare ad alti livelli. Ci vogliono 12 mila giocatori per trovarne uno”.