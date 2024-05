Il ko dell'Inter col Sassuolo salva un record del Napoli di Spalletti: i dettagli

L'Inter ha perso al Mapei Stadium contro il Sassuolo, incassando la seconda sconfitta dai neroverdi in questo campionato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter ha perso al Mapei Stadium contro il Sassuolo, incassando la seconda sconfitta dai neroverdi in questo campionato. Dopo l'andata, anche il ritorno è stato negativo. Sicuramente colpa del rilassamento per lo Scudetto, ma intanto ai nerazzurri sono svaniti un po' di record a causa di questo k.o. in Emilia.

Uno di questi resta al Napoli di Luciano Spalletti. Lo scorso anno, infatti, gli azzurri riuscirono a battere almeno una volta tutte le altre 19 partecipanti alla Serie A. Un primato che anche l'Inter aveva nel mirino, ma che è stato fallito vista la doppia sconfitta contro il Sassuolo.