L'Empoli vince, ma Calzona insiste con 3 centrocampisti e Simeone entra solo all'88'

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli perde, dovrebbe almeno pareggiarla, ma ci sono ancora due cambi a disposizione e Simeone, l'unico altro attaccante oltre a Osimhen, è ancora in panchina. Confermato il 4-3-3 coi primi tre cambi, tre centrocampisti ma la gara va vinta, almeno pareggiata. Difficile senza un'altra punta e un cambio modulo.

Aggiornamento 19.44 - Al mintio 88' entra in campo Simeone per Anguissa, appena due minuti più recupero per lui.