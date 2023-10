Maradona e l'ultimo scudetto: l'ultimo libro del giornalista (e tifoso azzurro) Bellinazzo

Marco Bellinazzo, 'guaglione' del Rione Sanità da anni trapiantato al Nord ma sempre fedele all'azzurro del mare della sua città e della sua squadra

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Cos'è stato Diego Armando Maradona per Napoli e la sua gente? Cosa ha lasciato? Marco Bellinazzo, 'guaglione' del Rione Sanità da anni trapiantato al Nord ma sempre fedele all'azzurro del mare della sua città e della sua squadra del cuore, cerca di spiegarlo nel libro di Cairo Editore in uscita in questi giorni, "Il Napoli di Maradona - Il primo scudetto e l'ultima vittoria", che aggiorna "Il Napoli di Maradona - Cronistoria di un sogno", uscito nel 2012. Si parte dell'apice della parabola sportiva del 'Pibe de Oro' - che lunedì prossimo, 30 ottobre, avrebbe compiuto 63 anni - quando tra l'estate del 1986 e quella del 1987 prima regala il Mondiale, (quello della 'Mano de Dios' e del gol più bello della storia) all'Argentina, e poi un primo storico scudetto al Napoli.

Quel calcio, che davvero come scrive Bellinazzo era un'opera d'arte, diede agli azzurri un altro titolo e una Coppa Uefa, nel segno di un amore, e questo è uno dei lati più interessanti della storia, che non conosce barriere generazionali. A Napoli tutti venerano Diego Maradona, anche quei ragazzini che non lo hanno mai visto giocare, ma ai quali padri e nonni raccontano le imprese e le giocate di quel numero 10 che insieme a Pelé è stato il miglior calciatore della storia. Poi, come scrive Bellinazzo nell'introduzione, "quando, la scorsa primavera, il Napoli ha vinto il suo terzo scudetto, la città si è dipinta d'azzurro e del tricolore, come oltre 30 anni prima. E come allora ovunque è apparso il volto o un'immagine di Maradona, quasi fosse il nume tutelare della vittoria, il Santo laico chiamato ad accompagnare e benedire i nuovi eroi dei tifosi, emblema di rinascita e protettore di un popolo che mai potrà dimenticarlo". E' proprio così, basta andare nell'antica Partenope e ci vuole un attimo a capirlo. E rimane difficile, a chi ama il calcio, non emozionarsi davanti a quei simboli e a quel murales dei Quartieri Spagnoli, chiesa di un culto pagano ma non meno ricco di passione. (ANSA).