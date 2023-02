Biglietti polverizzati per l'Eintracht: venduti 2600 tagliandi in 20'

Sul Corriere dello Sport si parla della febbre Champions in vista della sfida in Germania degli azzurri.

Neanche il tempo di cominciare la vendita online dei biglietti e via: sold-out. Sul Corriere dello Sport si parla della febbre Champions in vista della sfida in Germania degli azzurri.

"La prevendita della partita di Champions con l'Eintracht, in programma martedì 21 febbraio a Francoforte e valida per l'andata degli ottavi, è partita ieri mattina con il diritto di prelazione riservato agli abbonati per quarantotto ore, ma venti minuti dopo i 2.600 tagliandi del settore del Deutsche Bank Park riservato agli ospiti erano già esauriti. Migliaia e migliaia, i tifosi rimasti a bocca asciutta. Ai delusi non resta che provare l'assalto ai tagliandi della sfida di ritorno, in agenda al Maradona il 15 marzo.