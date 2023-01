Da Simeone a Olivera, la panchina è preziosa: 16 gol e 10 punti grazie ai subentranti

La panchina del Napoli è preziosa, lo dicono i numeri e lo spiega l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

La panchina del Napoli è preziosa, lo dicono i numeri e lo spiega l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli ha segnato 16 gol stagionali con i subentranti, 11 in campionato e 5 in Champions League. Le reti complessive sono 70, un patrimonio ampio che certificano lo status di miglior attacco sia in campionato che nei gironi di Champions.