Gazzetta - Lewandowski-Benzema in ritardo: solo Osimhen regge il passo di Benzema

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport alla vigilia del ritorno Champions elogia Osimhen tra i migliori bomber europei

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport alla vigilia del ritorno Champions elogia Osimhen tra i migliori bomber in Europa: "Se non fosse per Osimhen, la successione al titolo di centravanti top si sarebbe chiusa prima di cominciare. Con un erede designato a prendersi tutto: Erling Haaland. Non che Benzema, 35 anni, e Lewandowski, 34, simboli dell’ultimo decennio, si siano arresi, ma l’età gioca ineluttabilmente contro di loro. Tutti indicavano Haaland, poteva inaugurarsi intanto l’interregno di Kane, ma nessuno immaginava che l’ascesa tecnica, tattica e fisica del norvegese fosse così veloce e il passaggio di consegne immediato".