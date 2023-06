"Altro vertice col Sassuolo per il talento azzurro".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con i funerali di Stato a Sivio Berlusconi: "Il grande abbraccio". In taglio alto spazio al mercato bianconero: "Frattesi: avanti Juve! Altro vertice col Sassuolo per il talento azzurro". In taglio alto il mercato del Torino: "Il Toro al Siviglia: 7 milioni per Acuna".