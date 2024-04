PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve: finale! (ma così la perdi)"

"Milik gela la Lazio e premia l'orgoglio bianconero".

Tuttosport, nell'edizione odierna, dedica l'apertura in prima pagina alla Juventus che si qualifica per la finale di Coppa Italia dopo la sconfitta (2-1) con la Lazio: "Juve: finale! (ma così la perdi). Milik gela la Lazio e premia l'orgoglio bianconero". A centro pagina le richieste di Simone Inzaghi all'Inter: "Inzaghi all'Inter: ora non vendetemi i big". Si spalla spazio al Torino: "Anche il Psg va su Buongiorno. E Donnarumma lo chiama".