SSCNapoli nel commento web punge il Torino: "Troppi tempi morti causati dalla barriera granata"

Come di consueto, la SSCNapoli ha raccontato la prova degli azzurri sul proprio sito web, aprendo anche ad un commento sull'atteggiamento del Torino analizzato anche sulle nostre pagine: "Due fiammate in meno di 5 minuti lasciano il marchio a questo Napoli-Torino che finisce 1-1. E' il riassunto di un match molto combattuto quanto frastagliato e contraddistinto da molti, forse troppi tempi morti imposti dalla barriera granata. Accade tutto allo scoccare dell'ora di gioco. Mario Rui e Kvara costruiscono una architettura d'alta scuola. Triangolo perfetto, cross del "maestro" e spaccata volante del georgiano. Un golazo, il decimo di Kvicha in campionato.

Ma dopo un battito d'ali la prodezza si manifesta anche dall'altra parte. Sanabria, appena entrato, ha giusto il tempo di inventarsi una sforbiciata da "beach soccer" che si infila sotto la traversa. Poi è solo Napoli, Kvara si mette la squadra sulle spalle e sfiora il colpo del sorpasso. Però non si accende la luce anche per la strenua resistenza con ogni mezzo e intenzione del Toro. Finisce in pareggio e adesso si guarda alla Champions. Ci giochiamo la qualificazione in Spagna: Barcellona-Napoli, martedì in Catalogna si accendono le stelle d'Europa...".