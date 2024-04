Il Roma - Pioli più vicino al Napoli se la Roma elimina il Milan

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli rientra nei programmi del club partenopeo. Stasera se la Roma dovesse eliminare il Diavolo dall’Europa League la distanza tra l’allenatore e i rossoneri aumenterebbe non poco. E a quel punto potrebbe liberarsi per accasarsi in riva al Golfo. Piace come profilo al numero uno azzurro che potrebbe così ingaggiare un tecnico molto aziendalista e che sa far giocare le squadre che allena. Lo riporta Il Roma oggi in edicola.