Tuttosport - Rodriguez tratta col Napoli: l'affare è già avanzato

© foto di Federico Titone

Nella giornata di ieri è emerso un nome nuovo per il mercato del Napoli: Guido Rodriguez, centrocampista di quantità in forza al Real Betis, che lascerà Siviglia a fine stagione in quanto in scadenza di contratto. A che punto è l'affare? Le ultime arrivano dall'edizione odierna di Tuttosport:

“Il campione del Mondo del Qatar 2022 sta trattando il suo approdo al Napoli: il trentenne, formatosi nella cantera del River Plate e che ha giocato con Defensa y Justicia, Tijuana e América CF prima di approdare nella Liga, ha trattative molto avanzate con i campioni uscenti della Serie A. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi”.