FOTO - Barça-Maiorca, Xavi (squalificato) ‘spia’ il Napoli in tv: l’immagine è virale

Il Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Champions League, ha aperto la 28a giornata de La Liga con un successo di misura sul Maiorca. I blaugrana hanno operato un leggero turnover dando spazio ai giovani, sbagliato un rigore con Gundogan e sfondato solo al 72'. L'eroe di serata è stato Lamine Yamal, autore di un bel gol che è valso la vittoria per 1-0.

Xavi, squalificato, ha assistito alla gara dalla tribuna. In contemporanea era in campo anche il Napoli contro il Torino e sui social è diventata immediatamente virale l’immagine che immortala il tecnico e i suoi collaboratori ‘spiare’ la partita degli azzurri. L’allenatore ha ammesso: "No no, non potevo guardarlo, ma alcuni dei nostri analisti tenevano traccia del risultato e di alcune situazioni che dovevamo considerare. Ma sì, dovevamo farlo perché il Napoli è il nostro prossimo rivale".

We saw you watching the Napoli match on the stands.



Xavi: "No no, I could not watch it, but some of our analysts were keeping track of the result and some situations that we had to consider. But yes, we had to do that because Napoli is our next rival." pic.twitter.com/ao51JhjENO