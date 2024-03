FOTO - Cresce l'attesa per la Champions, il Barça twitta: "Si deciderà tutto a Barcellona"

Cresce l'attesa per la sfida tra Barcellona e Napoli di martedì, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il club blaugrana ha postato sui social un'immagine con le maglie della due squadre sullo sfondo della città catalana, scrivendo: "Si deciderà tutto a Barcellona". Il post è stato ritwittato anche dal club azzurro.

It will all be decided in Barcelona

