Pistocchi entusiasta: “La nuova maglia del Napoli è una maglia da Campioni”

Giornata importante in casa Napoli in cui sulla nave da crociera Msc World Europa c’è stata la presentazione delle nuove maglie ufficiali per la prossima stagione. Il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato in maniera entusiasta su Twitter le nuove divise da gioco degli azzurri: “La nuova maglia del Napoli è una maglia da Campioni”.