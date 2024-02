Varriale: "Calzona ottimo tecnico, spiace per Mazzarri che non meritava simile sfacelo"

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato sui social la notizia dell'arrivo in panchina di Calzona al posto di Mazzarri

"In arrivo a Napoli Calzona. Ottimo tecnico, già vice di Sarri e Spalletti. Con lui anche Hamsik che potrà spiegare a tanti giocatori del Napoli il senso di appartenenza (cambiò procuratore per non cambiare squadra). Spiace per Mazzarri. Non meritava un simile sfacelo".