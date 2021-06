L'Olanda schianta 3-0 la Macedonia del Nord: Elmas in campo per 90'

Come l'Italia, segnando un gol in più. L'Olanda chiude il girone con una vittoria e si presenta agli ottavi di finale come una delle favorite alla vittoria dell'Europeo. Punteggio pieno, otto gol realizzati e la sensazione che la squadra di De Boer possa crescere ancora nel corso della competizione. Con la Macedonia del Nord finisce 3-0: Depay apre le marcature, poi arriva la doppietta di Wijnaldum. L'azzurro Elmas, in campo per 90 minuti.