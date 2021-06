Tris del Belgio alla Russia: doppietta di Lukaku, 72' per Mertens

A San Pietroburgo il Belgio batte 3-0 la Russia nel match valido per il girone B di Euro 2020. Diavoli Rossi in vantaggio al 10' con Lukaku: traversone dalla destra da parte di Mertens per Lukaku in posizione irregolare, ma un incredibile errore di Semenov che svirgola rimette in gioco l'attaccante dell'Inter che tutto solo davanti a Shunin non sbaglia. Raddoppio belga al 34' col nuovo entrato Meunier, cross di Carrasco che sorprende Shunin che respinge male consegnando la sfera sui piedi terzino che ringrazia e appoggia in rete. Nella ripresa all'88' tris del Belgio, in rete ancora Lukaku che sull'imbucata di Meunier brucia nel breve Diveev e sigla la doppietta. 72' in campo per l'azzurro Dries Mertens, sostituito da Eden Hazard.