Sky - Infortunio Kvara, non è solo una botta: ecco la prima diagnosi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per Khvicha Kvaratskhelia, uscito a fine partita toccandosi il ginocchio e con una vistosa fasciatura per una ginocchiata subita durante l'amichevole col Girona, non si tratta soltanto di una botta. Come riportato da Sky Sport, l'esterno offensivo georgiano ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro. Domani ulteriori aggiornamenti.