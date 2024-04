Tmw - Manna assente da giorni: non è più operativo alla Juve, interruzione collaborazione concordata

Giovanni Manna a partire dalla prossima estate sarà il nuovo direttore sportivo del Napoli.

TuttoNapoli.net

Giovanni Manna a partire dalla prossima estate sarà il nuovo direttore sportivo del Napoli. E' lui il dirigente scelto dal presidente De Laurentiis per ripartire in estate dopo una stagione complicatissima che, dopo l'ultimo 2-2, quasi certamente si concluderà senza la qualificazione alla prossima Champions League. Il presidente del club partenopeo ha scelto chi ha mosso i fili del progetto Next Gen della Juventus negli ultimi anni e gli ha già mostrato ampia fiducia concordando con lui un accordo di durata quinquennale.

Manna è legato alla Juventus da un altro anno di contratto ma negli ultimi giorni, dopo che è emersa la notizia di un suo accordo con il Napoli, la società bianconera ha deciso di concordare con lo stesso Manna l'interruzione della collaborazione in attesa della risoluzione del contratto che arriverà entro la fine della stagione. Di fatto Manna (assente allo stadio Olimpico Grande Torino per il derby della Mole) da qualche giorno non è nemmeno più alla Continassa. E così sarà fino al termine della stagione. A riferirlo è Tuttomercatoweb.