Le probabili formazioni di Napoli-Milan: Garcia rischierà Anguissa? Due dubbi per Pioli

Dopo le due vittorie di fila contro Verona e Union Berlino, incanalando a proprio favore il raggruppamento Champions, il Napoli riprova ad allungare la striscia di successi - come sottolineato più volte da Garcia in conferenza - per attaccare finalmente anche i piani alti della classifica. Per il tecnico del Napoli si tratta di un primo vero e proprio bivio stagionale contro il Milan di Pioli, reduce invece da due sconfitte consecutive, che negli ultimi anni è quasi sempre stato indigesto ai partenopei e che per caratteristiche probabilmente rappresenta un altro avversario particolarmente ostico al pari della Fiorentina di Italiano.

Le ultime sul Napoli

Garcia senza Osimhen e Juan Jesus, ma recupera Anguissa anche se non ha i 90 minuti e dovrebbe iniziare dalla panchina. Possibile quindi la conferma di Cajuste, nel terzetto con Lobotka e Zielinski. In attacco nessun dubbio su Politano, Raspadori e Kvaratskhelia mentre in difesa il dubbio è il solito a sinistra: Mario Rui si gioca la riconferma con Olivera che è ristabilito dopo l'affaticamento in nazionale.

Le ultime sul Milan

Pioli senza lo squalificato Thiaw e gli infortunati Chukwueze, Bennacer e Loftus, ma recupera Okafor e Jovic per la panchina. In difesa nessun dubbio su Calabria e Theo ai lati, ma Kjaer è in ballottaggio con Kalulu come partner di Tomori. In mediana si va verso Musah, Krunic (favorito su Adli) e Reijnders mentre in attacco nessun dubbio su Pulisic, Giroud e Leao.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia

Ballottaggi: Mario Rui-Olivera 51%-49%, Cajuste-Anguissa 55%-45%

MILAN (4-3-3:): Maignan: Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Ballottaggi: Kalulu-Kjaer 55%-45%, lKrunic-Adli 55%-45%

ARBITRO: Orsato (Costanzo – Passeri, IV: Marinelli, VAR: Marini, AVAR: Paganessi)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net)