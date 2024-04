ADL vuole ripartire da Gasperini, Tmw: "Vuole una big, l'Atalanta lo libererà?"

"Gasperini come ogni anno di questi tempi fa le sue valutazioni perché l'idea di fare il salto in una big è sempre lì, balena nella sua mente"

Gian Piero Gasperini ad Anfield ha tirato fuori dal cilindro l'ennesima magia alla guida dell'Atalanta. In ogni stagione cessioni importanti, quasi 600mln di euro incassati negli ultimi otto anni, e la Dea resta sempre lì, vicino a chi ha molti più introiti e capacità di spesa. Quest'oggi Tuttomercatoweb.com, in un editoriale a firma Raimondo De Magistris, racconta del forte interesse di De Laurentiis:

"Gasperini come ogni anno di questi tempi fa le sue valutazioni perché l'idea di fare il salto in una big è sempre lì, balena nella sua mente. Con la differenza che questa volta, tra qualche settimana, potrebbe tramutarsi in realtà. De Laurentiis sta seriamente valutando Gasp per rilanciare il progetto Napoli a partire dalla prossima estate, da qualche giorno il numero uno del club partenopeo sta pensando alla possibilità di affiancare a un direttore sportivo giovane come Giovanni Manna un allenatore esperto come Gasperini. L'idea è quella di costruire un team che possa valorizzare nel migliore dei modi una rosa che dalla prossima estate sarà rivoluzionata.

E la forte idea Gasperini, l'allenatore che più di chiunque altro in Italia negli ultimi anni è riuscito a valorizzare calciatori senza mai rinunciare al risultato. Né a un gioco propositivo. C'è da capire se l'Atalanta lo lascerà andare, fin dove De Laurentiis sarà disposto a spingersi per ingaggiarlo. In questo momento il Napoli non ha ancora preso una decisione definitiva anche perché Antonio Conte - che per ora non ha ricevuto le offerte sperate - resta ancora un nome possibile. E perché nelle idee di ADL ci sono anche altri due nomi: da un lato Vincenzo Italiano, tecnico che già ha comunicato alla Fiorentina la sua voglia di andar via a fine stagione, dall'altro Stefano Pioli, il cui futuro al Milan è più in bilico che mai".