Ag. Rodriguez: "Napoli? Non chiudiamo nessuna porta per il futuro"

© foto di Federico Titone

Dall'Argentina hanno accostato Guido Rodriguez al Napoli. Estadio Deportivo ha fatto il punto della situazione spiegando che il centrocampista di anni 30 del Betis non rinnoverà e che il suo entourage, a proposito del Napoli, "non chiude la porta a nessuno per espresso desiderio del centrocampista". Dunque Rodriguez resta nel mirino del Napoli ma non solo, visto che piace anche alla Juventus e in Spagna a Barcellona e Atletico Madrid.