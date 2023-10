Gazzetta - Garcia, obiettivo svolta: se batte il Milan fa meglio di Spalletti

Il Napoli non batte il Milan in casa da 5 anni, non c'è riuscito nemmeno sotto la guida di Spalletti.

Il Napoli non batte il Milan in casa da 5 anni (3-2 25 agosto 2018), non c'è riuscito nemmeno sotto la guida di Spalletti (2 sconfitte in campionato e un pareggio in Champions League). Ecco perché per Garcia, scrive la Gazzetta dello Sport: "la partita col Milan assume un valore più importante dei semplici tre punti o del peso specifico di uno scontro diretto".

L'obiettivo. "Vincere, insomma, segnerebbe un punto importante col passato oltre ad aumentare le preferenze in favore del francese e a rilanciare le ambizioni. Per farlo sarà necessario un atteggiamento spregiudicato, ma anche una serie di accorgimenti per limitare le incursioni avversarie, senza snaturarsi".

La gabbia su Leao. Per fermare il pericolo numero uno Leao "Garcia sta mettendo a punto una serie di misure per imbrigliarlo, come un sistema di raddoppi variabile. In base al punto di ricezione, infatti, uno tra Cajuste e Rrahmani dovrà supportare Di Lorenzo nella marcatura per non lasciargli spazi".