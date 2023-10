Repubblica - ADL ancora a Castel Volturno: non vuole mollare lo scudetto

Aurelio De Laurentiis non vuole mollare lo scudetto, scrive Repubblica Napoli in edicola oggi.





Tre sconfitte su cinque partite al Maradona per il Napoli al Maradona in questo inizio di stagione, una media sconfitta troppo alta per chi vuole condurre un campionato di vertice. "Lo sa bene Aurelio De Laurentiis che anche ieri ha seguito la squadra a Castel Volturno. Le vittorie consecutive contro Verona e Union Berlino non sono ancora bastate a far tornare il sereno. Serve un successo contro il Milan, domani. Solo così Rudi Garcia può blindare la panchina e allontanare definitivamente i cattivi pensieri".

Ancora zero punti contro le grandi. Rendimento deficitario anche contro le big del campionato per i campioni d'Italia. Nelle uniche due gare disputate contro squadre con ambizioni europee, Lazio e Fiorentina, il Napoli ha incassato due sconfitte interne. La squadra di Garcia "non ha proprio alternative: deve cambiare la storia contro le grandi per potersi iscrivere alla lotta scudetto, obiettivo che De Laurentiis non vuole ancora mollare".

Il Napoli ci riuscirà ad invertire la rotta? È "il dubbio amletico di chi spera ancora di cancellare le troppe amnesie di questi mesi per recitare un ruolo importante in questo campionato. È una vigilia particolare per i tifosi, consapevoli di trovarsi di fronte ad un bivio che poi è lo stesso di Rudi Garcia".