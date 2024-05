Sky - Non solo Lukaku, Dovbyk altra idea per il post-Osimhen: il Napoli cerca un attaccante fisico

Non solo Romelu Lukaku, come possibile sostituto di Victor Osimhen c'è anche Artem Dovbyk, attaccante ucraino del Girona.

Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno di Sky Sport, ne ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare: "Il Napoli cerca un centravantone così, con quelle caratteristiche come Lukaku. Sebbene anche lui potrebbe avere un ingaggio e delle richieste importanti, per una società solida ma sempre attenta ad avere un bilancio virtuoso ed una gestione sostenibile questa diventerebbe una riflessione. Però il Napoli cerca un centravanti di quel tipo per sostituire Osimhen, conteso da PSG e Chelsea. Da valutare e approfondire i nomi per il suo nuovo centravanti, le caratteristiche sono quelle: Lukaku sì ma faccio un altro nome che è quello di Dovbyk. Un ucraino alto un metro e ottantanove, venti gol col Girona in Liga e ha segnato ieri contro il Barcellona: il Napoli lo segue e monitora con attenzione, per il quale magari s'è già mosso. E poi ci sono i nomi come David e Gimenez. Il Napoli ha grande disponibilità economica importante, ma può scontare il fatto di non giocare la Champions League in termini di appeal".